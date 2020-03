Montadoras cancelam salão do automóvel de SP deste ano

Carro exposto no Salão do Automóvel de São Paulo 29/10/2014 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - As montadoras de veículos decidiram cancelar o salão do automóvel de São Paulo, previsto para novembro deste ano, em meio aos impactos da epidemia de coronavírus e avaliação de que os custos do evento se tornaram caros demais.

A entidade que representa as montadoras de veículos instaladas no Brasil fez o anúncio nesta sexta-feira e o presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes, afirmou que o evento foi adiado para o próximo ano, podendo até mesmo ser realizado em outra cidade do país, e não em São Paulo.

Por Marcelo Rochabrun