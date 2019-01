Volkswagen e Ford vão anunciar aliança automotiva

Presidente do conselho e CEO da Ford, Jim Hackett, cumprimenta CEO da Volkswagen, Herbert Diess, na Detroit Auto Show 14/01/2019 REUTERS/Ben Klayman

DETROIT, Estados Unidos (Reuters) - Volkswagen e Ford Motor devem revelar uma aliança nesta terça-feira que combina forças em veículos comerciais e provavelmente vai ser ampliada na área de desenvolvimento conjunto de veículos elétricos e tecnologia de direção autônoma, em estratégia para ajudar as empresas a economizarem bilhões de dólares.

Ford e Volkswagen vão anunciar a parceria durante o salão do automóvel de Detroit, disse o presidente-executivo do grupo alemão, Herbert Diess, a jornalistas na segunda-feira. As montadoras nos últimos meses vinham discutindo cooperação em vans e outros veículos comerciais e tinham afirmado que qualquer aliança ampliada não envolveria uma fusão ou participações acionárias.

Os termos do acordo devem incluir combinação de recursos em direção autônoma e investimento da Volkswagen nesta área da Ford. Enquanto isso, a Ford deverá licenciar a plataforma de veículos elétricos da Volkswagen, conhecida como MEB, disseram fontes.

Diess confirmou no salão que a aliança vai permitir à Volkswagen acessar a plataforma de picape média Ranger da Ford.

A aliança com a Volkswagen é uma grande aposta para o presidente-executivo da Ford, Jim Hackett, desde que assumiu o comando da montadora em maio de 2017 no lugar de Mark Fields, com mandato para acelerar o processo decisório da empresa e cortar custos. Alguns analistas e investidores têm se mostrado frustrados com o preço da ação da Ford e sentem falta de detalhes sobre o plano de 11 bilhões de dólares de Hackett para a reestruturação da montadora norte-americana.

Na semana passada, a Ford anunciou que vai cortar milhares de empregos, descontinuar veículos que não geram retorno e fechar fábricas como parte de esforços para recuperar a lucratividade das operações do grupo na Europa.