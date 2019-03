Boeing nomeia executivos para liderar joint venture com Embraer em aviação comercial

Logo da Boeing em painel de ações em Nova York, EUA 13/03/2019 REUTERS/Brendan McDermid

SÃO PAULO (Reuters) - A Boeing nomeou nesta quarta-feira dois executivos para liderar a nova companhia que será criada após a conclusão do acordo de 4,2 bilhões de dólares por uma participação de 80 por cento no negócio de aviação comercial da Embraer .

Marc Allen, um executivo da Boeing, será presidente do conselho de administração da joint venture com a Embraer, enquanto John Slattery, que atualmente chefia a divisão de aviação comercial da fabricante brasileira, será CEO da empresa resultante do acordo, informou o grupo norte-americano em comunicado.

Separadamente, a Embraer informou em comunicado que divulgará internamente nesta quarta-feira qual será sua estrutura organizacional após o fechamento da parceria estratégica com a Boeing, que deve ser concluída até o fim do ano.

O controle da unidade de aviação comercial da Embraer será transferido para Boeing como parte da transação proposta, que ainda precisa ser aprovada por autoridades concorrenciais ao redor do mundo.

Em dezembro, as duas companhias acertaram os termos da venda do controle dos negócios de aviação comercial da Embraer para a Boeing, após terem assinado memorando de entendimento em julho.

O acordo, que avalia a divisão em cerca de 5,3 bilhões de dólares, prevê que a fabricante brasileira deverá transferir 80 por cento da unidade para Boeing e manterá participação de 20 por cento, tendo poder de decisão sobre alguns temas estratégicos.

Em 2019, a ação da Embraer acumula queda de pouco mais de 10 por cento, após ter se valorizado aproximadamente 9 por cento no ano passado. Por volta das 11:39, os papéis da companhia cediam 0,72 por cento na bolsa paulista, cotados a 19,32 reais.

Por Gabriela Mello