Falha em avião da Latam gera cancelamento de 4 voos

SÃO PAULO (Reuters) - Um problema técnico em avião da Latam Airlines que viajaria para a França provocou o cancelamento de quatro voos internacionais da companhia, informou a empresa nesta terça-feira.

O Airbus A350 deveria partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no domingo, para Paris. Após pouso na França, havia a previsão de a aeronave retornar ao Brasil.

De volta a Guarulhos, o avião faria um voo rumo a Madrid (Espanha) e retornaria.

Mas os quatro voos foram cancelados.

“Os passageiros com destinos de/para Paris tiveram os seus voos reprogramados e os que voariam de/para Madrid foram acomodados em companhias parceiras e/ou encaminhados para o destino final por outras rotas da empresa”, disse a Latam em nota à imprensa.

O problema no Airbus A350 que iria a Paris se deu depois de uma aeronave da Latam, com destino a Londres, ter sido obrigada a realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na quinta-feira passada.

No comunicado, a Latam afirmou ainda que “a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”.

De acordo com a Latam, a aeronave que viajaria a Paris está passando por manutenção corretiva depois de um de seus sensores na asa indicar uma falha.