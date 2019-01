"Green Book" impulsa opciones al Oscar al ganar premio a mejor película del Producers Guild Awards

Foto de archivo de los actores Mahershala Ali (I), Linda Cardellin (C) y Viggo Mortensen (D) durante una rueda de prensa del filme "Green Book" en el Toronto International Film Festival (TIFF). Sep 12, 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

(Reuters) - Los productores de Hollywood eligieron el sábado a “Green Book” como la mejor película de 2018, elevando su perfil en la temporada de premios a pocos días de que se anuncien las nominaciones para los Oscar.

La gran victoria de “Green Book” en la edición 30 del Producers Guild Awards hace que la película, protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen como un pianista afroamericano y su conductor blanco a principios de la década de 1960, como una de las candidatas para el Oscar.

Muchas veces en los últimos años, la ganadora del premio a mejores películas del PGA se ha quedado con el Oscar.

La crítica esperaba que la lucha por el galardón a mejor película del PGA fuera entre “A Star is Born” y “Roma”. A principios de este mes, “Green Book” ganó el Globo de Oro como mejor comedia o musical.

El Producers Guild of America (PGA), una de las principales organizaciones de la industria que representa a los creadores de películas y programas de televisión, eligió a “Spider-Man: Into the Spider-Verse” como mejor película animada.

En tanto, la categoría de mejor documental fue para “Won’t You You My My Neighbor?”, mientras que “The Americans” se quedó con el galardón a mejor drama televisivo. “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” se quedó con el premio a miniserie de TV.

Entre otros honores para producciones de televisión, “The Marvelous Mrs. Maisel” ganó el premio a serie de comedia y “Fahrenheit 451” se impuso como la mejor película para TV.

“Anthony Bourdain: Parts Unknown” de CNN, protagonizada por el famoso chef que se suicidó el año pasado, ganó en la categoría de televisión de no ficción.

Los Oscar se entregarán el 24 de febrero.

Editing by Muralikumar Anantharaman