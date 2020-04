Crise vai gerar entendimento diferente sobre papel dos bancos e seu capital, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que a atual crise por conta do coronavírus vai gerar entendimento diferente sobre o papel dos bancos e seu capital.

“Não tem como apertar mais capital, acho que isso é coisa que vai mudar”, afirmou ele, em videoconferência com executivos do Credit Suisse.

Campos Neto fez um apelo para que essa grande crise seja transformada em oportunidade de avançar com as reformas, mas ressaltou ser óbvio que o momento agora é de lidar com as medidas emergenciais.

Por Marcela Ayres