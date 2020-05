Dados do varejo e Focus indicam forte queda da atividade, diz Campos Neto

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de entrevista coletiva na sede do Banco Central em Brasília 09/01/2020 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou em apresentação nesta quinta-feira que as primeiras divulgações de dados econômicos em meio à pandemia do coronavírus apontam recessões severas em economias emergentes e, no Brasil, dados preliminares de varejo e do relatório Focus indicam forte queda da atividade.

Campos Neto chamou atenção, ainda, para o fato de que, diante dos problemas externos e da situação doméstica, o fluxo de capital e moeda para o Brasil foram fortemente afetados.

O diagnóstico foi feito por Campos Neto em reunião com instituições dos Comitês de Indústrias.