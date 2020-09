Campos Neto vê PIB -5% em 2020 e +4% em 2021, pouco ou nenhum espaço para cortar Selic

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de entrevista coletiva em Brasília 07/04/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano deverá ficar por volta de 5% , seguida por um crescimento de 4% em 2021.

Ao participar virtualmente de evento promovido pela Bloomberg, ele também destacou ver pouco ou nenhum espaço para corte da Selic, após o BC ter reduzido a taxa básica de juros em 0,25 ponto em agosto, ao patamar atual de 2% ao ano.

Sobre a atividade, Campos Neto disse que a retomada está ocorrendo em V, mas que deve haver desaceleração à frente. Ele afirmou que o desempenho do PIB no terceiro trimestre deverá ser positivo, sendo que a dúvida é quanto à expansão no quarto trimestre, se irá crescer mais ou desacelerar.

O BC, ressaltou ele, tende a achar que os últimos três meses do ano serão melhores do que o previsto pelo mercado.

Por Marcela Ayres