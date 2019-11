Intervenções do BC foram por gap de liquidez e poderão ser repetidas na 4a-feira, diz Campos Neto

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento em São Paulo 08/08/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que as intervenções realizadas pela autoridade monetária no mercado cambial nesta terça-feira foram por gaps de liquidez, reiterando mensagem de que o comportamento do dólar frente ao real flutua.

Campos Neto disse que o BC poderá repetir nesta quarta-feira o que fez ao longo da sessão desta terça se observar novos gaps de liquidez.

Em evento promovido pelo jornal Correio Braziliense, ele reiterou que o BC trabalha com o princípio da separação, com juros sendo utilizados para política monetária, câmbio flutuante e medidas macroprudenciais para garantir a solidez do sistema financeiro.

“Hoje tivemos movimento bastante atípico, câmbio descolou com gap de liquidez. Entendemos que câmbio não estava funcional e fizemos duas intervenções exatamente na linha do que tenho dito”, afirmou o presidente do BC.

Por Marcela Ayres