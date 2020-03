Roberto Campos Neto 9/1/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que o BC tem poder de intervenção muito amplo no câmbio e, sobre as condições do sistema financeiro, que há situação confortável com relação à cobertura de ativos problemáticos, além de folga no índice de capital e de liquidez das instituições.

“Temos sistema bem provisionado, com boa liquidez”, disse Campos Neto, em coletiva virtual de imprensa.