Campos Neto diz que BC faz parte de um programa de governo e apela por empreendedorismo

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira que a autoridade monetária “faz parte de um programa de governo” e fez um apelo para que investidores acreditem nesse programa e empreendam.

Campos Neto participa do Brazil Investment Forum, em São Paulo 11/10/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

“Gostaria de passar a mensagem de que o Banco Central é uma peça dentro do governo, nós esperamos que seja uma peça independente em breve, mas faz parte de um programa de governo, faz parte de um plano”, afirmou Campos Neto no Brasil Investment Forum 2019, evento promovido pelo governo federal em São Paulo.

“Esse plano tem principalmente uma vertente de tentar se reinventar com o dinheiro privado, tentar ser empreendedor, de tentar remover as barreiras de todas as fases, de todos os aspectos”, acrescentou o presidente do BC, durante participação em painel que tratava da democratização do sistema financeiro.

Ao encerrar sua fala, Campos Neto afirmou que “gostaria que todos empreendessem e acreditassem no plano”. Ressaltando que a economia já mostra sinais de crescimento, ele pontuou que “o crescimento com o setor privado é muito melhor”, já que vem acompanhado de produtividade e mais eficiência.

“Eu pediria que todos acreditassem no plano e empreendessem”, reforçou.

CÂMBIO

Ao comentar a política cambial do BC, Campos Neto reafirmou que a autoridade monetária não trabalha com uma meta para o câmbio ou para suas operações de swap.

Ele defendeu a mudança nas atuações do BC no câmbio, com retomada da venda de dólar no mercado à vista, ressaltando que o movimento atendeu a uma demanda do mercado, na esteira de um processo de troca de dívida externa por interna.

“O câmbio se depreciou com o prêmio de risco caindo, o CDS no mínimo, uma curva longa baixa, e gerou esse movimento de troca de dívida externa por interna”, afirmou Campos Neto. “Um pedaço grande foi a Petrobras (PETR4.SA), mas outras empresas seguiram. Diante disso, entendemos que deveríamos fazer uma operação diferente do passado.”

Segundo o presidente do BC, o entendimento foi que havia demanda pelo dólar à vista, por isso a decisão de atuar no mercado spot e fazer, concomitantemente, as operações de swap reverso.

“Isso não significa que tenha um target para futuro, isso não significa que tem nenhum tipo de target para o câmbio. Isso significa só que uma operação é mais eficiente quando você atende o ponto específico onde está a demanda.”

CONCORRÊNCIA

Falando a um público de investidores, Campos Neto elencou iniciativas em andamento do BC para estimular a concorrência no setor financeiro.

Uma delas foi a autorização dada nesta semana para funcionamento de quatro bureaus de crédito, passo fundamental para o cadastro positivo.[nL2N26W0U2]

O chefe da autoridade monetária anunciou que o BC deve divulgar nas próximas semanas um pacote de iniciativas para estimular o microcrédito.

Para o final de 2020, o regulador do mercado financeiro prevê a entrada em vigor do sistema de pagamento instantâneo, que permitirá transferências automáticas de valores entre pessoas, 24 horas por dia, sete dias por semana.

“O pagamento instantâneo trará uma grande revolução para o sistema bancário no Brasil”, disse Campos Neto.

O pagamento instantâneo é parte de um processo de incentivo à concorrência, que terá seu ápice com o open banking, sistema que dá aos clientes o poder de acesso a seus dados bancários.

Campos Neto disse que o BC está dedicando atenção a aspectos da regulação do open banking, como reciprocidade, custo de compartilhamento e proteção de dados.

Por Aluísio Alves em São Paulo e Isabel Versiani em Brasília