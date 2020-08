Substituir Guedes é distração e debate que não existe, diz Campos Neto

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala próximo ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ao deixarem o Palácio do Alvorada 27/04/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que não existe o debate sobre sua eventual ida para o Ministério da Economia no lugar do ministro Paulo Guedes.

“Tenho um alinhamento de ideias com o ministro Paulo Guedes muito grande. Nunca fui sondado para nada. Não faria sentido, dado o alinhamento que nós temos. Acho que é uma distração, e que a gente devia concentrar os esforços, e o time é muito unido, em fazer as entregas, que são tão necessárias para o país”, afirmou ele, em entrevista à CNN.

Questionado se assumiria o cargo caso Guedes saísse, ele respondeu que, justamente por conta do alinhamento de visões não vê sentido nessa proposta.

“Acho que esse debate não existe”, pontuou.

Sobre a recuperação da economia brasileira, Campos Neto afirmou que o país teve “piora menor” em vários índices na comparação com outros emergentes, e também está apresentando retomada mais rápida, o que pode ser visto nos números apresentados pela indústria e em índices de confiança.

Ele reiterou que o início da recuperação foi em V, mas que é possível que haja uma suavização desse movimento daqui para frente.

“Ainda sim a economia brasileira está se mostrando com uma recuperação bastante robusta”, disse.

Por Marcela Ayres e Gabriel Ponte