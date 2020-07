Saques em lojas a partir de PIX vão baixar custo operacional da negociação no varejo, diz Campos Neto

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta quarta-feira que a possibilidade de consumidores fazerem saques em lojas que será aberta pelo PIX, plataforma de pagamentos instantâneos do BC, vai baixar o custo operacional da negociação no varejo.

Em abertura de evento sobre o PIX que foi gravada na segunda-feira, mas exibida nesta manhã, Campos Neto afirmou que essa será uma solução considerando a realidade de muitas cidades, especialmente no interior do Norte e Nordeste, onde há dificuldade para transporte de numerários.

Ele pontuou que há cidades que não têm caixas eletrônicos, com bancos retirando a operação de ATMs por questões de segurança. Por outro lado, os lojistas lidam com custos altos para transporte de dinheiro.

“Ideia é fazer com que qualquer estabelecimento comercial seja um lugar onde as pessoas possam sacar dinheiro. Isso vai ser bom para as pessoas, porque elas vão precisar ter menos dinheiro na carteira. Vai ser bom para os estabelecimentos porque vão otimizar o volume de dinheiro que vão manter em estoque”, disse.

Por Marcela Ayres