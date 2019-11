Polarização política tem afetado investimentos no mundo, diz Campos Neto

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento em São Paulo 08/08/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - A polarização política é tema no mundo que tem afetado investimentos e o crescimento econômico, afirmou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta quarta-feira, também chamando a atenção para a queda no comércio mundial.

“Tem um tema muito importante também, além da guerra comercial, da tensão comercial, que é o tema geopolítico que nós estamos vendo em diversas partes do mundo, a polarização política. Tudo isso tem afetado os investimentos de uma forma mais definitiva”, afirmou ele.

Em audiência na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, Campos Neto também afirmou que qualquer decisão em relação aos juros básicos depois deste ano deverá ser tomada com cautela, após o Comitê de Política Monetária já ter indicado que deve cortar a Selic para 4,5% em dezembro.

“Copom cortou a Selic para 5%, deixamos indicado que entendemos que é possível fazer mais um movimento de igual magnitude e entendemos que qualquer movimento adicional tem que ser feito com cautela”, disse.

Por Marcela Ayres