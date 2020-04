Cenário extremo por Covid-19 comprometeria capacidade de bancos sustentarem crescimento, aponta BC

Prédio do Banco Central em Brasília. REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Teste de estresse feito pelo Banco Central para avaliar a resilência do sistema financeiro nacional a cenário de piora importante do risco de crédito, com eventual calote de empresas e trabalhadores afetados pela crise do Covid-19, indica que os bancos teriam de realizar um “aumento expressivo” de provisões para fazer frente aos riscos, o que comprometeria sua capacidade de sustentar o crescimento econômico.

O teste, citado no Relatório de Estabilidade Financeira divulgado nesta quarta-feira, apontou que os bancos teriam de aumentar seu capital em cerca de 70 bilhões de reais para voltarem a se enquadrar nas exigências regulatórias. O valor representa 7,2% do patrimônio de referência do sistema financeiro nacional.

“Se, por um lado, o teste de estresse específico demonstrou que o sistema tem capacidade de recompor os níveis mínimos de capital, por outro, devido ao volume de provisões que seriam necessárias, a capacidade de o sistema gerar novos créditos e sustentar o crescimento da economia ficaria temporariamente comprometida”, afirmou o BC no relatório.

“Considerando a rentabilidade em períodos de crises anteriores, seriam necessários três anos para o sistema recompor sua atual capacidade.”

A autoridade monetária ponderou que o teste “deve ser relativizado”, uma vez que não considerou fatores como a reação dos bancos para mitigar perdas nem tampouco a retenção de lucros futuros.

Por Isabel Versiani