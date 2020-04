Estoque de crédito no Brasil avança 2,9% em março puxado por apetite de empresas

BRASÍLIA (Reuters) - O estoque total de crédito no Brasil subiu 2,9% em março sobre fevereiro, a 3,587 trilhões de reais, puxado pelo apetite das empresas num mês marcado pelos primeiros impactos do isolamento social adotado para refrear a pandemia do coronavírus.

Prédio do banco central em Brasília 29/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

Segundo dados do Banco Central divulgados nesta terça-feira, o saldo de financiamentos no país passou com isso a 48,9% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 47,7% no mês anterior.

Entre as pessoas jurídicas, o aumento do crédito foi de 6,4% em março sobre fevereiro, enquanto entre as pessoas físicas o aumento foi de apenas 0,3%.

Olhando apenas o crédito com recursos livres, em que as taxas são livremente pactuadas entre bancos e tomadores, houve crescimento de 9,9% para empresas e de 0,1% para pessoas físicas.

Nesse caso, o BC chamou a atenção para a expansão de modalidades para pessoas jurídicas com influência sazonal, como desconto de duplicatas e recebíveis, e antecipação de faturas de cartão, mas também nas relacionadas a fluxo de caixa (capital de giro), e nas de comércio exterior (adiantamentos sobre contratos de câmbio e financiamentos a exportações).

Na esteira do aumento do dólar frente ao real no mês, subiram também os saldos impactados pela variação cambial, com destaque para os repasses externos, destacou o BC.

No primeiro trimestre, a alta geral do crédito no país foi de 3,1% e em 12 meses de 9,6%.

Para este ano, o BC previu no fim de março um crescimento do crédito no país de 4,8%, sobre cálculo de 8,1% feito em dezembro, tendo como pano de fundo um PIB estável este ano. Mas o presidente do BC, Roberto Campos Neto, já admitiu que a atividade econômica deve sofrer uma contração em 2020 em decorrência da crise com o Covid-19. [nE6N2BD00D]

Em relação ao custo dos financiamentos no país, os juros médios caíram a 33,2% em março, contra 34,1% no mês anterior, dado que considera apenas o segmento de recursos livres.

O spread, que mede a diferença entre a taxa de captação dos bancos e a cobrada a seus clientes, foi de 27,5 pontos no mesmo período, queda de 1,4 ponto sobre fevereiro.

Por sua vez, a inadimplência em recursos livres ficou estável em 3,8%.

Por Marcela Ayres