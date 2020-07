Medida de junho do BC dará incremento forte ao crédito a pequenas empresas, diz diretor

REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, afirmou nesta terça-feira que haverá “incremento forte” para o crédito a pequenos negócios com o programa de capital de giro para preservação de empresas, que abarca desde microempresas até as com 100 milhões de reais de faturamento.

A medida havia sido anunciada em junho dentro de novo pacote do BC e envolve a otimização do uso de capital dos bancos para que, com o espaço liberado, turbinem novos empréstimos para micro, pequenas e médias empresas em até 127 bilhões de reais. Para tanto, o BC criou o chamado Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE).

Em audiência em comissão do Congresso, Souza afirmou que o mercado de crédito começou a mostrar sinais de arrefecimento a partir da segunda quinzena de maio, especialmente para micro, pequenas e médias empresas, e veio daí a percepção que um novo impulso passaria a depender de esforço fiscal por parte do Estado, assumindo ou compartilhando riscos com os bancos.

Ele afirmou que medidas do governo tomadas nesse sentido começaram a ganhar força a partir da semana passada, como o Pronampe. Souza também afirmou que o programa envolvendo garantia do Tesouro via FGI começará a trazer mais resultado a partir deste mês.