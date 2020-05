Brasil tem superávit em transações correntes de US$3,8 bi em abril, IDP despenca para US$234 mi

Moedas de 1 real 15/10/2010 REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil teve superávit em transações correntes de 3,840 bilhões de dólares em abril, chegando em 12 meses a um déficit equivalente a 2,61% do Produto Interno Bruto (PIB), divulgou o Banco Central nesta terça-feira.

O resultado veio acima do superávit de 3 bilhões de dólares esperado por analistas em pesquisa da Reuters. Já os investimentos diretos no país (IDP) somaram apenas 234 milhões de dólares, bem abaixo de expectativa do mercado de 1,9 bilhão de dólares.

Para maio, o BC previu um superávit em transações correntes de 3,1 bilhões de dólares e IDP de 1,5 bilhão de dólares.

Por Marcela Ayres