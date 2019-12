Setor público consolidado tem déficit primário de R$15,3 bi em novembro

REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - O setor público consolidado brasileiro registrou um déficit primário de 15,312 bilhões de reais em novembro, divulgou o Banco Central nesta segunda-feira, com o rombo acumulado em 12 meses alcançando 1,24% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em novembro do ano passado, o déficit primário do setor público foi de 15,602 bilhões de reais.

O governo central (governo federal, BC e Previdência) apresentou déficit de 18,177 bilhões de reais no mês passado, pior do que o rombo de 17,073 bilhões de reais de igual de 2018.

Enquanto isso, os governos regionais apresentaram superávit de 2,903 bilhões de reais em novembro, enquanto as empresas estatais registraram um resultado negativo de 39 milhões de reais.

No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, o déficit primário do setor público consolidado foi a 48,359 bilhões de reais, ante rombo de 67,125 bilhões de reais no mesmo intervalo de 2018.

Em 12 meses, alcançou 89,492 bilhões de reais, equivalente a 1,24% do Produto Interno Bruto (PIB). Para o ano, a meta é de um rombo primário de 132 bilhões de reais, sexto resultado consecutivo no vermelho.

O Tesouro já estimou que o déficit primário do setor público consolidado ficará entre 60 bilhões e 80 bilhões de reais neste ano, beneficiado por recursos extraordinários com leilões de petróleo.

Em novembro, a dívida bruta aumentou 0,4 ponto percentual em relação ao mês anterior, para 77,7% do PIB. Já a dívida líquida foi a 54,8% do PIB, com queda de 0,4 ponto.