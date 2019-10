Expectativa para Selic em 2019 cai a 4,5% com fraqueza de inflação

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado voltou a reduzir a expectativa para a taxa básica de juros Selic neste ano, em meio a projeções mais baixas para a inflação tanto em 2019 quanto em 2020, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

A expectativa agora é de que a Selic termine 2019 a 4,50%, de 4,75% esperado antes. Assim, a projeção geral se alinha à do Top-5, grupo que mais acerta as previsões, que já havia feito esse movimento no levantamento anterior.

Para 2020, permanece a projeção de Selic a 4,75% no agregado, mas o Top-5 reduziu o cenário para os juros a 4,25%, de 4,50%.

A Selic foi reduzida em setembro em 0,50 ponto percentual, para 5,50% ao ano, nova mínima histórica, com o BC indicando de forma explícita novo alívio monetário.

As expectativas de maior afrouxamento monetário ocorrem em um ambiente de inflação baixa. O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA neste ano caiu 0,02 ponto percentual, a 3,26%; enquanto que para 2020 a conta caiu em 0,07 ponto, a 3,66%

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25% e, de 2020, de 4%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento foi ajustada a 0,88% em 2019, de 0,87% antes, e continua em 2% para 2020 na mediana das projeções.

Por Camila Moreira