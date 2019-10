Projeção para taxa básica de juros em 2020 cai; Top-5 vê Selic a 4%

15/02/2010 REUTERS/Bruno Domingos

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado reduziu ainda mais suas expectativas para a taxa básica de juros em 2020, com o grupo dos que mais acertam as previsões na pesquisa Focus vendo a Selic a 4%, em meio ao ciclo de afrouxamento do Banco Central.

A pesquisa geral, realizada com mais de uma centena de economistas e divulgada pelo BC nesta segunda-feira, mostra que a expectativa agora é de que a Selic termine tanto este ano quanto o próximo a 4,5%. Na semana anterior a estimativa era de Selic a 4,75% em 2020.

Entretanto o Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, vê os juros ainda mais baixos no próximo ano, a 4,0%, de uma expectativa anterior de 4,25%.

O BC reúne-se na quarta-feira para definir os próximos passos da política monetária, com uma expectativa unânime em pesquisa da Reuters de corte de 0,5 ponto percentual, para nova mínima recorde de 5%, em meio às fortes sinalizações do BC de mais afrouxamento.

Para a inflação, a projeção no Focus foi elevada pela primeira vez após 11 semanas de quedas, a 3,29%, de 3,26% antes. A estimativa para a alta do IPCA em 2020, por outro lado, caiu 0,06 ponto percentual, a 3,60%.

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), o mercado vê crescimento em 2019 de 0,91%, contra 0,88% antes, mantendo a perspectiva de expansão de 2,00% em 2020.