Em ajuste de projeções, economistas passam a ver crescimento do PIB de 0,92% este ano

SÃO PAULO (Reuters) - Economistas fizeram apenas pequenos ajustes em suas projeções econômicas no relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, vendo crescimento ligeiramente maior em 2019, na terceira semana seguida de variação positiva.

Prédio do Banco Central em Brasília 15/09/2016 REUTERS/Adriano Machado

O levantamento semanal apontou que a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano foi a 0,92%, de 0,91% antes, permanecendo em 2,00% para 2020.

Para a inflação, as contas permaneceram inalteradas — alta de 3,29% do IPCA neste ano e de 3,60% no próximo. O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Após o BC reduzir na semana passada a taxa básica de juros Selic em 0,5 ponto percentual, a 5% ao ano, o cenário para a política monetária permaneceu o mesmo no Focus.

Na visão dos especialistas, a Selic deve terminar tanto este ano quanto o próximo a 4,5%. O BC indicou com clareza que deverá repetir a dose em sua próxima decisão, em meio a um quadro de fraqueza na economia e baixa inflação, e a ata da reunião na terça-feira deve dar mais clareza sobre o pensamento da autoridade monetária.[nL2N27F2BE]

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, continua vendo a taxa básica de juros a 4,5% em 2019 e a 4,00% em 2020.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2019 2019 2020 2020

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 3,29 3,29 3,60 3,60

PIB (%) 0,91 0,92 2,00 2,00

Dólar (fim de período-R$) 4,00 4,00 4,00 4,00

Selic (fim de período-% a.a.) 4,50 4,50 4,50 4,50

Preços administrados (%) 4,50 4,69 4,10 4,10

Produção industrial (%) -0,73 -0,73 2,10 2,06

Conta corrente (US$ bi) -33,16 -34,40 -38,00 -38,00

Balança comercial (US$ bi) 47,50 47,50 43,00 43,00

IDP (US$ bi) 80,35 80,00 80,00 80,00

Dívida líquida pública (%/PIB) 56,30 56,20 58,00 58,15

Por Camila Moreira; Edição de Pedro Fonseca