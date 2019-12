Mercado ajusta expectativas e passa a ver crescimento mais fraco da indústria em 2020

Funcionários trabalham em fábrica de ar condicionadoem Manaus 24/06/2014 REUTERS/Jianan Yu

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado ajustou as expectativas para a economia brasileira e passou a ver desempenho mais fraco da produção industrial no próximo ano, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento semanal apontou que a expectativa para o crescimento da indústria em 2020 caiu a 2,02%, de 2,20% antes. Neste ano, a contração da produção passou a ser estimada em 0,71%, de 0,70%.

Apesar disso a previsão de crescimento econômico foi ligeiramente melhorada para ambos os anos. Para 2019 a expectativa é de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,12% —0,02 ponto percentual a mais do que na semana anterior—, e para o ano que vem a conta melhorou em 0,01 ponto, a 2,25%.

Para a inflação, os economistas consultados passaram a ver avanço do IPCA este ano de 3,86%, sobre 3,84% antes, mantendo a visão de 3,60% em 2020.

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros continua sendo calculada em 4,5% ao fim do próximo ano, depois de o Banco Central ter cortado na semana passada a Selic em 0,5 ponto percentual pela quarta vez consecutiva, à nova mínima histórica de 4,5%. O BC indicou cautela em relação aos juros daqui para frente em meio a uma retomada econômica com mais ímpeto.

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, continua vendo a Selic a 4,25% ao final do próximo ano.

Por Camila Moreira