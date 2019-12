Instituições elevam marginalmente projeções para PIB e inflação em pesquisa Focus

15/10/2010 REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - O mercado fez pequenos ajustes para cima em suas projeções para o PIB e para a inflação neste ano e no próximo, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento, atualizado semanalmente, mostrou que a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 1,16% para 1,17% em 2019 e de 2,28% para 2,30% no próximo ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já previu que a economia crescerá “muito mais” do que 2% em 2020.

Já a estimativa para a inflação passou de 3,98% para 4,04% para 2019 e de 3,60% para 3,61% em 2020. Ambos os patamares seguem confortavelmente abaixo das metas para os períodos —4,25% este ano e 4% em 2020.

A pesquisa com cerca de uma centena de instituições mostrou, ainda, que o cenário-base é que a taxa Selic feche o próximo ano em 4,50%, mesmo patamar atual, que é o mínimo histórico.