Mercado reduz expectativa para PIB em 2020, mostra Focus; Top-5 vê juros mais baixos em 2021

Sede do Banco Central, em Brasília 29/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado voltou a reduzir a expectativa para o crescimento da economia em 2020, bem como para a inflação, enquanto o grupo dos que mais acertam as previsões no Focus passou a ver patamar mais baixo para os juros em 2021.

A pesquisa realizada pelo BC mostrou nesta segunda-feira que a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano caiu a 2,23%, de 2,30% na semana anterior. Para 2021, permanece a conta de uma expansão de 2,50%.

O levantamento semanal apontou ainda que a expectativa para a alta do IPCA passou a 3,22% em 2020, 0,03 ponto percentual a menos do que no anterior, indo a 3,75% em 2021.

O centro da meta oficial de 2020 é de 4% e, de 2021, de 3,75%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O Banco Central indicou divergência entre os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre o nível de ociosidade na economia, e apontou que, diante de “múltiplas incertezas” envolvendo este e outros fatores, quer ter melhor compreensão do cenário para definir os próximos passos para os juros básicos.

A pesquisa com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros deve terminar este ano no atual patamar de 4,25%, indo a 6,0% no ano que vem, sem alterações.

Mas o Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, passou a ver a Selic a 5,75% em 2021, de 6,25% antes, depois de a taxa básica terminar 2020 a 4,25%.