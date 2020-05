Mercado piora no Focus projeção para economia de novo e vê Selic a 2,75% e dólar a R$5 este ano

10/09/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A expectativa do mercado para a economia brasileira neste ano voltou a piorar em meio à pandemia de coronavírus, ao mesmo tempo em que a perspectiva para a Selic foi abaixo de 3% e para o dólar chegou a 5 reais, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento semanal apontou que o Produto Interno Bruto (PIB) deve contrair 3,76% em 2020 ante projeção anterior de queda de 3,34% diante das paralisações provocadas pelas ações de isolamento para conter a disseminação do novo vírus. Para 2021, entretanto, a projeção de crescimento subiu a 3,20%, de 3,0%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda nova redução no cenário para a taxa básica de juros, com a Selic agora estimada em 2,75% ao final deste ano, de 3% antes. Houve redução também na expectativa para 2021, passando de 4,25% para 3,75%.

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, ainda vê a Selic a 2,50% este ano e a 3,88% em 2021 na mediana das projeções.

A projeção para o câmbio voltou a aumentar, com o real agora estimado a 5 reais neste ano, contra 4,80 reais na semana anterior. A projeção para o ano que vem também subiu e foi a 4,75 reais, de 4,55 reais.

Para a inflação, houve redução pela oitava semana seguida, chegando a uma alta do IPCA estimada em apenas 1,97%, contra 2,20% visto antes. Para 2021 a inflação é calculada em 3,30%, de 3,40% no levantamento anterior.

O centro da meta oficial de 2020 é de 4 por cento e, de 2021, de 3,75 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Por Camila Moreira