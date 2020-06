Cenário para indústria piora com força no Focus e mercado corta previsão para PIB pela 17ª vez

Fábrica de alumínio em Pindamonhangaba, SP 19/06/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado piorou pela 17ª vez seguida a perspectiva para a economia do Brasil neste ano, com forte deterioração do cenário para a produção industrial, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central.

O levantamento semanal mostrou que a projeção agora é de uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,48% em 2020, contra recuo de 6,25% estimado antes. Para 2021, segue a perspectiva de uma recuperação de 3,50%.

O cenário para a indústria sofreu forte piora, com uma queda estimada agora da produção de 5,35% em 2020, ante contração de 3,59% prevista antes. Para 2021, a perspectiva de crescimento melhorou a 3%, de 2,50%.

A perspectiva para a inflação este ano sofreu leve ajuste para baixo de 0,02 ponto percentual, com a alta do IPCA prevista em 1,53%, enquanto para o ano que vem continuou em 3,10%.

O centro da meta oficial de 2020 é de 4% e, de 2021, de 3,75% , ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A taxa básica de juros Selic permanece sendo calculada em 2,25% ao final deste ano e para 2021 passou a 3,50%, de 3,38% na mediana das projeções anteriores.

Por outro lado, o Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, reduziu a conta para a Selic este ano a 2,13% de 2,25%, e para 2021 a 2,75% de 2,88%

Por Camila Moreira