Mercado passa a ver Selic estável em 6,5% neste ano

REUTERS/Bruno Domingos

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado revisou para baixo a projeção para a taxa básica de juros e passou a considerar que não haverá mudanças neste ano, em meio a um cenário inflacionário benigno com alta do IPCA prevista abaixo de 4 por cento.

A projeção para a Selic em 2019 na pesquisa Focus realizada semanalmente pelo Banco Central caiu a 6,5 por cento, o atual piso histórico, de 7,00 por cento no levantamento anterior. Para 2020 permanece a expectativa de que os juros terminarão a 8 por cento.

Com isso, as expectativas para a política monetária se alinham àquelas do Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões.

No Focus divulgado nesta segunda-feira, os economistas reduziram ainda a perspectiva para a alta do IPCA em 2019, vendo a inflação a 3,94 por cento, de 4 por cento antes. Para o próximo ano permanece a projeção de alta de 4 por cento.

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a pesquisa semanal com uma centena de economistas não mostrou alterações, com o crescimento previsto em 2,5 por cento tanto para este ano quanto para o próximo.

Por Camila Moreira