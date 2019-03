Expectativa de crescimento da economia em 2019 é reduzida, 2020 tem cenário melhorado, mostra pesquisa Focus

Fábrica da Renault, em São José dos Pinhais (PR) 02/08/2012 REUTERS/Rodolfo Buhrer

SÃO PAULO (Reuters) - A expectativa para o crescimento econômico neste ano foi reduzida com força na pesquisa Focus que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira, embora o cenário para 2020 tenha melhorado.

O levantamento semanal apontou que para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento em 2019 caiu a 2,30 por cento, de 2,48 por cento no levantamento anterior.

Por outro lado, o cenário de expansão para 2020 melhorou a 2,70 por cento, 0,05 ponto percentual a mais do que antes.

A economia brasileira teve expansão de apenas 0,1 por cento no quarto trimestre de 2018 sobre os três meses anteriores, mostrando desaceleração no final do ano. No acumulado de 2018, o PIB cresceu 1,1 por cento sobre o ano anterior, com expansão pela segunda vez seguida, mas bem abaixo do esperado inicialmente.[nL1N20N0M1]

Para a inflação, não houve alterações nas expectativas, com a alta do IPCA calculada em 3,85 por cento este ano e 4 por cento no próximo. O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros deve terminar 2019 no atual piso histórico de 6,5 por cento, indo a 8 por cento em 2020, mesmo cenário vislumbrado pelo Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões.

Por Camila Moreira