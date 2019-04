Mercado melhora cenário para indústria em 2019 e Top-5 vê juros mais baixos em 2020

SÃO PAULO (Reuters) - O cenário para a indústria brasileira neste ano melhorou segundo a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central divulgada nesta segunda-feira, enquanto o grupo dos economistas que mais acertam as previsões reduziu a perspectiva para os juros básicos no próximo ano.

Rolos de alumínio em fábrica em Pindamonhangaba, Brasil 19/06/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

O levantamento semanal apontou que a expectativa para o crescimento da produção industrial este ano subiu a 2 por cento, de 1,70 por cento na semana anterior. Ainda assim, a estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi ajustada a 1,70 por cento, 0,01 ponto percentual a menos.

Para 2020, permanece a conta de um aumento da produção industrial de 3 por cento, com o PIB crescendo 2,50 por cento.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros Selic deverá terminar este ano no atual piso histórico de 6,5 por cento, indo a 7,50 por cento em 2020.

Entretanto, o Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, passou a ver a Selic a 7,25 por cento em 2020, de 7,50 por cento antes.

Para a alta do IPCA, o mercado não alterou a expectativa de 4,01 por cento em 2019 e de 4,00 por cento no próximo ano. O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2019 2019 2020 2020

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 4,01 4,01 4,00 4,00

PIB (%) 1,71 1,70 2,50 2,50

Dólar (fim de período-R$) 3,75 3,75 3,80 3,79

Selic (fim de período-% a.a.) 6,50 6,50 7,50 7,50

Preços administrados (%) 5,17 5,20 4,35 4,25

Produção industrial (%) 1,70 2,00 3,00 3,00

Conta corrente (US$ bi) -26,00 -25,29 -36,35 -36,35

Balança comercial (US$ bi) 50,00 50,00 46,00 46,00

IDP (US$ bi) 81,89 82,00 83,38 84,68

Dívida líquida pública (%/PIB) 56,25 56,30 58,70 58,50

Por Camila Moreira