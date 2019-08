Mercado vê taxa básica de juros a 5,25% em 2020, reduz contas para PIB e inflação no Focus

Sede do Banco Central em Brasília 16/05/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado passou a ver a taxa básica de juros ainda mais baixa em 2020, em meio a reduções tanto nas expectativas para a inflação quanto para o crescimento neste ano e no próximo.

A pesquisa Focus que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira mostrou que a Selic deve terminar 2020 a 5,25% na opinião dos economistas consultados, de 5,50% estimados antes. Para este ano, continua projeção de 5%.

Atualmente, a Selic está no piso histórico de 6,0%.

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, continua vendo os juros a 5% em 2019 e a 5,13% em 2020, na mediana das projeções.

O levantamento semanal apontou que as expectativas para a alta do IPCA recuaram respectivamente a 3,65% e 3,85% neste ano e no próximo, de 3,71% e 3,90% antes.

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25% e, de 2020, de 4%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento agora é de 0,80% em 2019, 0,03 ponto percentual a menos, com a produção industrial quase estagnada com um aumento de apenas 0,08% previsto, de 0,15% na semana anterior.

Em 2020 o crescimento do PIB foi calculado em 2,10%, de 2,20% antes.