SÃO PAULO (Reuters) - O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 1,31% em maio na comparação com o mês anterior, informou o BC nesta terça-feira.

Na comparação com maio de 2019, o IBC-Br apresentou queda de 14,24% e, no acumulado em 12 meses, teve perdas de 2,08%, segundo números observados.