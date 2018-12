Indústrias na cidade de Cubatão, em São Paulo 08/06/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou avanço de 0,02 por cento em outubro na comparação com o mês anterior, informou o BC nesta segunda-feira.

O resultado foi melhor do que a expectativa de analistas em pesquisa da Reuters de contração de 0,20 por cento.

Por Camila Moreira