Nível de 2,25% para Selic não é algo escrito na pedra que não podemos cruzar, diz diretor do BC

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, afirmou nesta quarta-feira que o nível de 2,25% para a Selic não é algo escrito na pedra ou algo fixo, que não pode ser cruzado.

Ao participar de evento virtual promovido pela American Chamber of Commerce, ele disse ainda que este patamar é muito mais ligado à política monetária ótima focada no hiato do produto e no risco para a taxa neutra de juros, do que a um ‘effective lower bound’ —nível de juros abaixo do qual a política monetária perde eficácia para estimular a economia.

Hoje, a Selic está em 3% ao ano e o BC já sinalizou em suas últimas comunicações um corte de até 0,75 ponto na reunião que acontece no dia 17, o que levaria os juros básicos à nova mínima histórica de 2,25%.