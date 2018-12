Poupança tem pior novembro em três anos, com entrada líquida de R$684,5 mi, diz BC

Moedas de real brasileiro 15/10/2010 REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - A caderneta de poupança registrou entrada líquida de 684,548 milhões de reais em novembro, pior resultado para o mês desde 2015, divulgou o Banco Central nesta quinta-feira.

No mês passado, os depósitos superaram os saques em 1,950 bilhão de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Na poupança rural, contudo, houve saída de 1,266 bilhão de reais.

No acumulado dos 11 meses do ano, a poupança registrou ingresso líquido de 23,653 bilhões de reais, numa melhora expressiva ante a retirada de 2,246 bilhões de reais no mesmo período de 2017.