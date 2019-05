Economia sofreu interrupção, mas BC vê retomada adiante, reitera Campos Neto

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou nesta quarta-feira que o processo de recuperação gradual da atividade econômica sofreu interrupção no período recente, mas que o cenário básico do BC contempla sua retomada adiante.

“Essa hipótese se sustenta, entre outros fatores, no

crescimento da confiança empresarial, medida pela Fundação Getulio Vargas (FGV), na tendência gradual de recuperação do investimento, conforme indicam dados do IBGE, no patamar estimulativo da política monetária e na recuperação observada no mercado de crédito”, afirmou ele, em discurso no Seminário de Metas de Inflação do BC, no Rio de Janeiro.

Em sua fala, Campos Neto também reforçou que o balanço de riscos para a inflação do BC mostra-se simétrico apesar da piora recente na economia, e que a avaliação do comportamento da atividade pelo BC demanda tempo e não será concluída no curto prazo.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier