BC aprova último passo para aperfeiçoar operações de crédito baseadas em recebíveis de cartão

Fachada do Banco Central, em Brasília 16/05/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central divulgou nesta quarta-feira que aprovou convenção das registradoras de recebíveis de cartões, passo que ainda faltava para fechar sua agenda de aperfeiçoamento das operações de crédito baseadas em recebíveis.

Esse novo regime entrará em operação a partir de 3 de novembro.

As registradoras que integram a convenção são Cerc Central de Recebíveis, Câmara Interbancária de Pagamentos (Cip) e Tag Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A.

“Essa era a última peça que estava faltando para a mudança que o Banco Central vem implementando há algum tempo de reforma, de aperfeiçoamento nas operações de crédito baseadas em recebíveis de cartão, incluindo operações de desconto ou operações garantidas por recebíveis”, afirmou o chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Ângelo Duarte.

Segundo ele, a partir de agora deverá haver mais segurança e transparência nessas operações e também maior competição, com oferta de taxas menores, já que um maior número de potenciais financiadores deve oferecer crédito.

Na prática, com o registro desses recebíveis e a possibilidade de constituição de ônus e gravames nos sistemas das próprias entidades registradoras, será possível ampliar o universo de agentes que podem adquirir ou aceitar esses ativos em garantia em operações de crédito, tanto de lojistas como de credenciadores e subcredenciadores, explicou o BC em nota.

Ainda de acordo com a autoridade monetária, isso trará mais liquidez para o mercado desses ativos.

Hoje, quase 1,8 trilhão de reais roda por ano nos arranjos de crédito e débito, afirmou o chefe do Departamento de Regulação do BC, João Andre Pereira, acrescentando que, em vista do tamanho dessa movimentação, é possível pensar num potencial “muito grande” para o desenvolvimento do uso de recebíveis como garantia.