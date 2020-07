Recuperação econômica não deve ser um V completo, diz Campos Neto

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira que a autoridade monetária não acredita que a recuperação econômica do Brasil será em um formato de “V completo”, mas frisou que a avaliação de que a projeção oficial de retração de 6,4% para o PIB este ano tem um viés de melhora ficou mais clara nas últimas duas semanas.

Em evento virtual do banco Itaú, Campos Neto destacou que há um consumo represado que deve acontecer nas próximas semanas pela recomposição de renda à família, com os pagamentos do auxílio emergencial, que irão até o final de novembro.

O presidente do BC também frisou que muitos programas de crédito lançados pelo governo começam a entrar em vigor ao mesmo tempo.

Por Marcela Ayres