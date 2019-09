BC reduz estimativa para aumento do crédito em 2019 a 5,7%, vê +8,1% em 2020

Prédio do Banco Central, em Brasília, DF 16/05/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central divulgou nesta quinta-feira que vê um crescimento do crédito de 5,7% em 2019, mais baixo que a perspectiva anterior de 6,5%, conforme dados do seu Relatório Trimestral de Inflação (RTI), no qual indicou que a alta em 2020 deverá ser de 8,1%.

Pelos cálculos do BC, o estoque de crédito às famílias deverá subir 11% neste ano, sobre 9,7% antes. Para as empresas, a estimativa foi piorada a uma retração de 0,9%, sobre aumento de 2,5% na leitura anterior, feita no relatório de junho.

Para o estoque de crédito livre, o BC calculou alta de 12% em 2019, sobre 11,6% antes. Para o crédito direcionado, a conta agora é de uma diminuição de 1,8% em 2019, contra alta de 0,4% no RTI passado.

Em relação à 2020, o BC vê recuperação no crédito às empresas, com expansão de 3,8%. As famílias, contudo, continuarão exercendo protagonismo, com crescimento de crédito previsto de 11,2%

Para o crédito livre em 2020 a estimativa é de aumento de 11,4% e para o crédito direcionado, de elevação de 3,6%.