BC revisa para cima projeção para crédito em 2019, a um crescimento de 7,2%

Sede do Banco Central, em Brasília 16/05/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central divulgou nesta quinta-feira que vê um crescimento do crédito de 7,2 por cento em 2019, ante perspectiva anterior de 6 por cento, conforme dados do seu Relatório Trimestral de Inflação.

Na visão da autoridade monetária, o estoque de crédito às famílias deverá subir 9,7 por cento neste ano, acima do percentual de 7 por cento visto antes. Para as empresas, a estimativa foi piorada a 4,1 por cento, de 5 por cento na leitura anterior, feita no relatório de dezembro.

“Essa projeção fundamenta-se, sobretudo, na perspectiva de maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em ambiente com inflação baixa e estável; na manutenção das taxas de juros em patamares baixos; na continuidade da evolução benigna da inadimplência; e no nível historicamente reduzido do comprometimento de renda das famílias com dívidas contraídas no sistema financeiro nacional”, disse o BC.

Para o estoque de crédito livre, o BC calculou alta de 12,5 por cento em 2019, melhor que o patamar de 10,5 por cento antes.

Por outro lado, viu uma expansão mais modesta para o crédito direcionado, de 0,8 por cento no ano, sobre avanço projetado em 1 por cento anteriormente, destacando a ocorrência de um arrefecimento no ritmo de redução do estoque de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Por Marcela Ayres