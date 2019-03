BC melhora perspectiva para déficit em transações correntes a US$30,8 bi em 2019

Fachada do Banco Central do Brasil em Brasília 16/03/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central melhorou nesta quinta-feira sua projeção para o déficit em transações correntes neste ano a 30,8 bilhões de dólares, sobre 35,6 bilhões de dólares antes, após prever menor crescimento da economia brasileira e da atividade global.

“As perspectivas de desaceleração do crescimento global e a redução na projeção do Produto Interno Bruto (PIB) doméstico em 2019 condicionaram a revisão”, disse o BC em seu Relatório Trimestral de Inflação.

“A alteração incorpora modificações pontuais na composição do déficit, com expectativa de discreto aumento do superávit comercial, e de reduções nas despesas líquidas de renda primária e serviços”, completou.

Agora a perspectiva é de um superávit de 40,0 bilhões de dólares na balança comercial, sobre 38,0 bilhões de dólares anteriormente.

Para os gastos líquidos de brasileiros no exterior com viagens, a estimativa foi reduzida a 15 bilhões de dólares, sobre 17 bilhões de dólares antes.

Quanto à remessa de lucros e dividendos, a expectativa para este ano foi mantida em 20,5 bilhões de dólares, mesmo patamar apontado no Relatório Trimestral de Inflação de dezembro.

O BC também continuou prevendo um ingresso de 90 bilhões de dólares em Investimento Direto no País (IDP) neste ano.

Por Marcela Ayres