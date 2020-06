Teto de gastos é crucial para tudo, seja lado monetário ou fiscal, diz Serra do BC

Sede do Banco Central em Brasília 27/11/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, frisou nesta quinta-feira que a ancoragem oferecida pela regra do teto de gastos é “extremamente importante” num momento em que ainda não há clareza quanto ao término ou não do processo de expansão de gastos públicos em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus.

“A emenda do teto é crucial. É importantíssimo ter a visibilidade dela para conseguir tocar tudo que a gente está fazendo hoje em qualquer âmbito, seja no âmbito monetário para o lado do Banco Central, seja no âmbito fiscal. Isso é crucial, crucial”, afirmou ele, em seminário online promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Por Marcela Ayres