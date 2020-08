Campos Neto prega cuidado na transferência de resultado do BC ao Tesouro

15/10/2010 REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta segunda-feira que haja cuidado na transferência do resultado cambial do BC para o Tesouro para que a operação não seja caracterizada como financiamento, ressaltando ainda a necessidade de permanência de algum colchão para a autoridade monetária.

“Eu não sou contra a transferência, a gente está em processo de acerto”, afirmou ele em live promovida pelo Estadão.

“Como grande parte do ganho (com reservas internacionais) ele é não realizado ... a ideia era fazer uma transferência, mas deixar algum colchão para absorver possíveis movimentos”, completou.

Por Marcela Ayres