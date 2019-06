Tony Parker, ganador de cuatro anillos de la NBA con San Antonio, anuncia su retiro del baloncesto

Imagen de archivo de Tony Parker, jugando por los Charlotte Hornets y saludando al público de los San Antonio Spurs, Enero 14, 2019; San Antonio, EEUU. Crédito obligatorio: Soobum Im-USA TODAY Sports

(Reuters) - El exescolta de los San Antonio Spurs Tony Parker, quien ayudó al equipo a ganar cuatro títulos de la NBA, anunció el lunes su retiro del baloncesto.

Parker, quien en 2007 se convirtió en el primer europeo en ser nombrado como Jugador Más Valioso en una final de la NBA, pasó 17 temporadas con los Spurs antes de cambiar de equipo el año pasado para unirse a los Charlotte Hornets, que se quedaron fuera de la postemporada en la actual campaña.

“En última instancia, muchas cosas me llevaron a tomar esta decisión”, dijo el francés de 37 años en una entrevista con el sitio web de ESPN ‘The Undefeated’. “Pero, al final del día, pensé que si ya no puedo ser Tony Parker y no puedo pelear un título, ya no quiero jugar”.

Parker promedió 15,5 puntos, 5,6 asistencias y 2,7 rebotes por partido durante su brillante carrera. En los Spurs formó un equipo que dominó la NBA junto con Tim Duncan y el argentino Manu Ginóbili. El trío jugó cinco finales de la NBA y solamente perdió la de 2013.

“Con mucha emoción me retiro del baloncesto ¡fue un viaje increíble!”, dijo Parker en Twitter. “Nunca pensé que viviría todos esos momentos increíbles con la NBA y la Selección Nacional de Francia. ¡Gracias por todo!”.