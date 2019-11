Pau Gasol deja los Portland Trail Blazers para centrarse en recuperación tras lesión tobillo

Pau Gasol (16) posa para fotos en el día de los medios en Veterans Memorial Coliseum, en Portland, EEUU. el 30 de septiembre de 2019. CRÉDITO OBLIGATORIO: Troy Wayrynen-USA TODAY Sports

21 nov (Reuters) - Pau Gasol, considerado el mejor basquetbolista español de la historia, anunció a última hora del miércoles que deja de ser jugador de los Portland Trail Blazers de la NBA ya que la recuperación de una lesión de tobillo no avanza según lo previsto.

“Desde hoy dejaré ser jugador de Portland para concentrarme de lleno en mi rehabilitación”, dijo Gasol en un vídeo colgado su cuenta de Twitter.

“La lesión que tengo suele tener unos plazos de recuperación de entre unos 6 ó 12 meses. Me operé en mayo para poder acelerar mi vuelta a las pistas pero, desafortundamente, en los últimos días hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que inicialmente esperamos”, agregó.

El pívot español, que lleva 18 temporadas en la NBA donde ganó dos anillos cuando jugaba en Los Angeles Lakers, agregó que está explorando con Portland alguna forma de continuar vinculado al equipo, aunque no han acordado aún qué papel podría desempeñar.

Gasol, de 39 años y que ha ganado un mundial y tres Europeos con la selección española, no dio por terminada su carrera.

“Este deporte me ha dado y me sigue dando muchísimas alegrías. Me ha dado momentos increíbles y algunos, muy pocos, difíciles de digerir como el que estoy atravesando ahora mismo. Pero sigo con la misma ilusión en todo el día y voy a trabajar al máximo en mi recuperación para poder volver a centrarme en el deporte que hago”.

En el aire está su presencia en los que serían sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, donde la selección española intentará sacarse la espina de anteriores citas olímpicas, en las que se quedó a un paso de la medalla de oro, sumando dos platas y un bronce.

Reporte de Emma Pinedo; Editado por Javier Leira