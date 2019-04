Bradesco tem alta no lucro do 1º tri com aumento nos empréstimos

03/08/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Bradesco, segundo maior banco privado brasileiro, divulgou nesta quinta-feira alta no lucro do primeiro trimestre, em linha com as expectativas de analistas, depois de registrar crescimento do crédito e queda das despesas.

O lucro líquido recorrente do banco somou 6,238 bilhões de reais, uma alta de 22,3 por cento ante igual período de 2018 e próximo à estimativa média de analistas colhida pela Refinitiv de 6,020 bilhões de reais.

A carteira de crédito do banco atingiu 548,3 bilhões de reais, um acréscimo de 3,1 por cento em relação ao final de 2018, com expansão dos empréstimos para pessoas físicas e jurídicas. O Bradesco prevê que sua carteira de crédito crescerá entre 9 e 13 por cento em 2019.

A redução das despesas com provisão para crédito também impulsionou o resultado do banco. Os gastos com provisão caíram 8,4 por cento em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

O índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 3,3 por cento, com queda de 0,2 ponto percentual ante o último trimestre de 2018.

A margem financeira subiu 4,2 por cento na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, atingindo 14,2 bilhões de reais. O banco disse que a alta foi sustentada pela expansão dos empréstimos a pessoas físicas.

O retorno sobre o patrimônio líquido, um indicador de rentabilidade do banco, subiu para 20,5 por cento, em linha com a expectativa dos analistas e 0,8 ponto percentual acima do trimestre anterior.

O diretor-presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, disse em janeiro que o banco iria buscar uma rentabilidade maior neste ano.

