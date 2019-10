Lucro do Bradesco sobe 19,6% no 3º tri, para R$6,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco, segundo maior banco privado brasileiro, divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido recorrente no terceiro trimestre, em linha com as expectativas, depois de registrar fortes resultados com seguros e crescimento dos empréstimos ao consumidor.

O lucro recorrente do Bradesco foi de 6,542 bilhões de reais no terceiro trimestre, um aumento de 19,6% em relação ao ano anterior e praticamente em linha com a estimativa dos analistas de 6,417 bilhões de reais, compilada pela Refinitiv.

A Bradesco Seguros, unidade de seguros do banco, registrou um resultado 7,5% maior em relação ao ano anterior, impulsionado pelos planos de previdência.

A carteira de crédito do Bradesco cresceu 3,2% no trimestre ante o período anterior, principalmente por conta de empréstimos ao consumidor e a pequenas empresas.

O índice de inadimplência acima de 90 dias também subiu 0,4 ponto percentual, para 3,6%, mas o banco diz que a alta se deu por problemas pontuais com empréstimos corporativos.

As provisões para perdas com empréstimos também aumentaram 4,3% em relação ao segundo trimestre.

Ainda assim, o resultado da intermediação financeira atingiu 11,437 bilhões de reais.

O retorno sobre o patrimônio líquido do banco ficou em 20,2%, uma queda de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior.

A receita de tarifas continuou sob maior pressão da concorrência entre instituições financeiras, principalmente em cartões e gestão de ativos. O crescimento foi de 3,7% no trimestre, mas, no ano o aumento foi de 2,5%, ainda abaixo da expectativa do Bradesco de obter uma expansão entre 3% a 7% em 2019.

O CEO Octavio de Lazari Junior discutirá os resultados do Bradesco na quinta-feira com analistas e jornalistas.

Reportagem de Carolina Mandl