Caixa lança crédito imobiliário atrelado ao IPCA com taxa a partir de 2,95% ao ano

BRASÍLIA (Reuters) - A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira uma nova linha de financiamento imobiliário vinculada ao IPCA, no momento em que o setor dá sinais de recuperação no país.

Segundo o presidente-executivo da Caixa, Pedro Guimarães, a nova linha terá taxa de juros anual a partir de 2,95%, para imóveis residenciais enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH). A taxa máxima será de IPCA mais 4,95% ao ano.

O SFH é para imóveis com valor de até 1,5 milhão de reais em que se pode usar recursos do FGTS. O SFI, para valores acima desse valor e o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) não usa recursos do fundo de garantia.

As taxas estarão vigentes a partir da próxima segunda-feira.

Presente na cerimônia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o BC está empenhado em aumentar a intermediação financeira, dando mais acesso ao mercado a pequenas empresas, estimulando a educação financeira e contando também com o financiamento estrangeiro.

“No BC estamos pensando grande, queremos e sabemos como criar a maior revolução no mercado de crédito que esse país já viu”, afirmou Campos Neto, sem dar mais detalhes, em cerimônia no Palácio do Planalto do qual também participou o presidente Jair Bolsonaro.

“Estamos, na medida do possível, dando sinais de que nós queremos fazer o Brasil melhor para todos”, disse Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto.

Também nesta terça-feira, o Banco do Brasil começou a operar empréstimo imobiliários oferecendo taxas mais reduzidas de acordo com a duração do financiamento, na primeira iniciativa do tipo no país.

