Lucro líquido da Caixa recua 39,3% no 2º tri, para R$2,6 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de 2,558 bilhões de reais no segundo trimestre, queda de 39,3% frente ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira.

O resultado operacional do banco estatal caiu 36%, para 2,901 bilhões de reais, enquanto a margem financeira recuou 31,8%, para 9,615 bilhões de reais, também na comparação ano a ano.

No segundo trimestre, a provisão para devedores duvidosos alcançou 2,817 bilhões de reais, queda de 17,1% frente a igual intervalo de 2019, mas alta de 40% em relação aos primeiros três meses deste ano.

A receita com prestação de serviços da Caixa caiu 18,8% no segundo trimestre ano a ano, para 5,390 bilhões de reais.

A carteira de crédito ampla da Caixa totalizou saldo de 720,1 bilhões de reais em junho de 2020, crescimento de 2,9% no trimestre e 5,5% em relação ao mesmo período de 2019.

O índice de inadimplência totalizou 2,48%, redução de 0,66 ponto percentual no trimestre e variação positiva de 0,03 ponto em 12 meses.

No segundo trimestre, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ficou em 12,07%, de 19,66% um ano antes. A margem financeira (NIM) foi de 4,46%, queda de 0,09 ponto frente a igual intervalo de 2019.

As despesas de pessoal subiram 6,7%, para 5,424 bilhões de reais, enquanto a linha de outras despesas administrativas mostrou elevação de 2,3%, para 2,863 bilhões de reais.