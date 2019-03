Caixa tem prejuízo de R$1,1 bi no 4º tri após baixa contábil em ativos imobiliários

Rio de Janeiro 20/08/ REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal registrou prejuízo líquido de 1,113 bilhão de reais no quarto trimestre, ante resultado positivo de 6,245 bilhões de reais no mesmo período de 2017, pressionada por perda bilionária decorrente da revisão do valor de ativos imobiliários e de créditos concedidos a empresas.

Em balanço divulgado na manhã desta sexta-feira, o banco informou que o desempenho trimestral foi impactado pela baixa contábil em ativos imobiliários no valor de 2,2 bilhões de reais, além de revisões realizadas nas maiores exposições da carteira de crédito, que geraram a provisão adicional de 1,1 bilhão de reais para três grupos específicos.

Em 27 de fevereiro, a Reuters já havia antecipado que o banco poderia ter o resultado impactado pela adoção de uma abordagem contábil mais conservadora em relação a possíveis prejuízos do maior financiador imobiliário do país.

No ano, o lucro líquido contábil da Caixa encolheu 17,1 por cento sobre 2017, para 10,335 bilhões de reais. Em termos recorrentes, contudo, o desempenho veio recorde, alcançando 12,7 bilhões de reais, alta de 40,4 por cento ano a ano.

Ao fim de dezembro, a carteira de crédito ampla do banco somava 694,5 bilhões de reais, queda de 1,7 por cento na comparação anual. O retorno recorrente sobre patrimônio líquido médio (ROE) subiu 2,45 pontos percentuais em 2018, para 16,1 por cento.

Por Gabriela Mello e Carolina Mandl